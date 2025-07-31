Значно зросла кількість постраждалих у Києві. Фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n208222-znachno-zrosla-kilkist-postrajdalyh-u-kyievi-vnaslidok-nichnogo-obstrilu.html

Ракурс

Зросла кількість постраждалих мирних жителів столиці внаслідок російського нічного обстрілу.

За даними медиків, постраждали 135 мешканців Києва. Серед них 12 дітей. У стаціонарах лікарень перебувають 30 постраждалих. У тому числі п’ятеро дітей. Медичну допомогу амбулаторно отримали 97 людей. Про це міський голова Києва Віталій Кличко повідомив у Telegram.

Мер також поінформував, що наразі відомо про вісьмох жертв. Серед загиблих є шестирічний хлопчик.

Тим часом у Державній службі з надзвичайних ситуацій поінформували про дев’ятьох загиблих.

У відомстві також заявили, що тривають пошуково-рятувальні роботи на місцях російських ударів. На локаціях працює роботизована техніка, яка розчищає двори для під’їзду важкої інженерної та спеціальної техніки ДСНС.

Працівники ДСНС вже вивезли майже 500 т будівельних конструкцій, прибрали 36 знищених транспортних засобів. До пошуку людей під завалами залучено чотири кінологічні розрахунки.

Нагадаємо, у ніч на 31 липня росіяни завдала масованого ракетного й дронового удару по Києву. У Святошинському районі російська ракета влучила у багатоповерхівку. Удар був цілеспрямованим — про це зокрема свідчить обгоріле листя по траєкторії польоту ракети на деревах поруч із будинком.