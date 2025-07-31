Секретная радиолокационная рота в Севастополе. Фото: «Атеш»

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Ракурс

Українські партизани виявили секретну радіолокаційну роту армії рф в окупованому Севастополі.

Агент руху «Атеш» знайшов окрему радіолокаційну роту в мікрорайоні Фіолент. Це ключовий елемент системи ППО, що забезпечує контроль і захист повітряного простору не тільки над Севастополем, але й над усім західним узбережжям анексованого Криму. Про це рух опору 31 липня повідомив у Telegram.

У русі опору зазначили, що їхній агент зміг виявити оглядову РЛС 55Ж6У «Небо», яка вважається однією з найбільш далекобійних радіолокаційних станцій, а також щоглу з антеною для радіорелейної станції.

Завдяки РЛС окупанти мають змогу відстежувати аеродинамічні та балістичні цілі, а щоглу використовують для передачі даних між командними пунктами, частинами, об'єктами ППО, системами управління з іншими підрозділами.

В «Атеш» наголосили, що цей об'єкт є найважливішим елементом ешелонованої системи протиповітряної оборони на західному узбережжі анексованого півострова та відіграє критичну роль у виявленні та координації дій проти повітряних загроз. Всю знайдену інформацію вже передали Силам оборони України.

Нагадаємо, українські партизани розвідали територію 144-ї мотострілецької дивізії Збройних сил росіх, що розташована неподалік російського Смоленська. На території військової частини зафіксували розташування казарм, бронетехніку, самохідні артилерійські установки та РСЗВ.