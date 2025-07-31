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Ракурс
В Киеве выросло число погибших. Фото: ГСЧС

В Киеве уже 12 погибших — 1 августа в столице объявили Днем траура

31 июл 2025, 17:56
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У Києві зросла кількість загиблих внаслідок нічного російського обстрілу.

Кількість загиблих у Києві внаслідок масованої й комбінованої атаки, яка сталася 31 липня, зросла до 12 осіб. Серед жертв — одна дитина. На місцях ударів продовжують працювати рятувальники. Аварійно-пошукові роботи тривають. Про це ДСНС повідомила у Telegram.

Також відомо, що внаслідок ворожої атаки постраждали 135 осіб.

Міський голова Віталій Кличко поінформував у Telegram, що 1 серпня в Києві оголошений Днем жалоби в пам’ять за жертвами масованої атаки ворога на столицю.

За словами мера, завтра в місті приспустять прапори на всіх комунальних будівлях. Також міська влада рекомендує приспустити державні прапори на будівлях державної та приватної форм власності. У День жалоби в Києві заборонені будь-які розважальні заходи.

У Києві зросла кількість загиблих. Фото: ДСНС

У Києві зросла кількість загиблих. Фото: ДСНС

У Києві зросла кількість загиблих. Фото: ДСНС

У Києві зросла кількість загиблих. Фото: ДСНС

Нагадаємо, в ніч на 31 липня російська армія здійснила масштабну атаку на Київ, застосувавши вісім ракет та сотні дронів-камікадзе. Найбільших збитків зазнали Святошинський, Солом’янський, Голосіївський і Шевченківський райони столиці.

У Святошинському районі ракета влучила у багатоповерхівку, повністю зруйнувавши один із під’їздів. Рятувальники продовжують розбирати завали й шукають постраждалих.

Источник: Ракурс


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