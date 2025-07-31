Сбитие российской ракеты «Искандер-К». Фото:

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Українські військові зафіксували на відео збиття російської ракети «Іскандер-К».

Ця повітряна ворожа ціль летіла на Київ під час нічної атаки 31 липня. Уразити ракету вдалося з переносного зенітно-ракетного комплексу. Про це окрема президентська бригада імені гетьмана Богдана Хмельницького повідомила у Facebook.

Під час нічної повітряної атаки на Київ розрахунок ПЗРК Зенітного ракетно-артилерійського дивізіону нашої бригади збив ворожу ракету «Іскандер-К», — йдеться у повідомленні.

Як відомо, «Іскандер-К» — це крилата ракета класу «поверхня-поверхня», яка летить за заздалегідь заданою траєкторією на наднизьких висотах, використовуючи засоби радіоелектронного захисту. Вона летить паралельно поверхні землі та може маневрувати на всій ділянці польоту. Маса бойової частини становить 500 кг, а дальність ураження від 50 до 500 км.

Момент збиття ворожої ракети військові оприлюднили в мережі.

Нагадаємо, у ніч на 31 липня росія атакувала Україну 309 ударними БПЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із низки напрямків та вісьмома крилатими ракетами «Іскандер-К» із Курської області. Основним напрямком удару був Київ. Протиповітряній оборони вдалося знешкодили 288 ворожих БпЛА та три ракети.

Однак були прямі влучання п’яти ракет, одна із них у житловий будинок у Києві, та 21 дрона-камікадзе у 12 локаціях. Уламки падали в 19 локаціях.