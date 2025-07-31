Вісім ракет та 309 безпілотників атакували Україну в ніч на 31 липня (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n208212-visim-raket-ta-309-bezpilotnykiv-atakuvaly-ukrayinu-v-nich-na-31-lypnya-infografika.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 1 липня (із 18.00 30 липня), атакували Україну загалом 317 засобами повітряного нападу.
Про це повідомляється у Telegram-каналі Повітряних сил ЗСУ.
Ворог застосував безпілотники та крилаті ракети:
- 309 ударних БПЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів були запущені із напрямків російських Брянська, Міллєрово, Шаталово та Приморсько-Ахтарська;
- вісім крилатих ракет «Іскандер-К» були запущені із Курської області рф.
Основним напрямком удару був Київ.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України, — розповіли в Повітряних силах.
За попередніми даними, станом на 09.00:
- протиповітряною обороною збито/подавлено РЕБ 291 засіб повітряного нападу противника — 288 ударних БПЛА та три крилаті ракети «Іскандер-К»;
- зафіксовано прямі влучання п’ять ракет (одна із них у житловий будинок у Києві) та 21 ударного БПЛА у 12 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 19 локаціях, майже всі у столиці.
Так, прес-служба «Укрзалізниці» повідомляє, що російська атака призвела до пошкодження залізничної інфраструктури в одному з районів Києва.
Рух на цій ділянці тимчасово здійснюється тепловозами. Працівники та пасажири не постраждали, — розповіли у компанії.
Зазначається, що поїзди далекого сполучення рухаються за графіком. Проте можуть бути незначні відхилення від графіка поїздів Kyiv City Express в напрямку від Святошина до станції Київ-Пасажирський.