Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Рашисти здійснили чергову масовану повітряну атаку по Україні, інфографіка: Повітряні сили

Вісім ракет та 309 безпілотників атакували Україну в ніч на 31 липня (ІНФОГРАФІКА)

31 лип 2025, 10:00
999

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 1 липня (із 18.00 30 липня), атакували Україну загалом 317 засобами повітряного нападу.

Про це повідомляється у Telegram-каналі Повітряних сил ЗСУ.

Ворог застосував безпілотники та крилаті ракети:

  • 309 ударних БПЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів були запущені із напрямків російських Брянська, Міллєрово, Шаталово та Приморсько-Ахтарська;
  • вісім крилатих ракет «Іскандер-К» були запущені із Курської області рф.

Основним напрямком удару був Київ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України, — розповіли в Повітряних силах.

За попередніми даними, станом на 09.00:

  • протиповітряною обороною збито/подавлено РЕБ 291 засіб повітряного нападу противника — 288 ударних БПЛА та три крилаті ракети «Іскандер-К»;
  • зафіксовано прямі влучання п’ять ракет (одна із них у житловий будинок у Києві) та 21 ударного БПЛА у 12 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 19 локаціях, майже всі у столиці.

Так, прес-служба «Укрзалізниці» повідомляє, що російська атака призвела до пошкодження залізничної інфраструктури в одному з районів Києва.

Рух на цій ділянці тимчасово здійснюється тепловозами. Працівники та пасажири не постраждали, — розповіли у компанії.

Зазначається, що поїзди далекого сполучення рухаються за графіком. Проте можуть бути незначні відхилення від графіка поїздів Kyiv City Express в напрямку від Святошина до станції Київ-Пасажирський.

Наслідки російської атаки по залізниці у Києві 31 липня, фото: «Укрзалізниця»

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів