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Ракурс
Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, скріншот відео

У Києві близько десяти заяв про зниклих безвісти після атаки рашистів — Клименко

31 лип 2025, 09:36
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У Києві наразі є близько десяти заяв про зниклих безвісти в зруйнованому житловому будинку, ймовірно, частина з них під завалами.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, повідомляє «Радіо НВ».

Він зазначив, що столицю спочатку атакували безпілотники, а через годину шість ракет завдали удару по житлових об'єктах Києва.

Загалом у Києві наразі відомо про шістьох загиблих, з них четверо — на місці зруйнованого під’їзду дев’ятиповерхівки у Святошинському районі.

На жаль, ми бачимо, що може бути більше жертв. 56 квартир в цьому під’їзді, який наполовину знищений, — додав міністр.

Наразі у Києві пошуково-рятувальні роботи здійснюють на двох локаціях, ще на шести — почали аварійно-рятувальні роботи.

Джерело: «Радіо НВ»

Джерело: Ракурс


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