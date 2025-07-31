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Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, скріншот відео
У Києві близько десяти заяв про зниклих безвісти після атаки рашистів — Клименкоhttps://racurs.ua/ua/n208211-u-kyievi-blyzko-desyaty-zayav-pro-znyklyh-bezvisty-pislya-ataky-rashystiv-klymenko.htmlРакурс
У Києві наразі є близько десяти заяв про зниклих безвісти в зруйнованому житловому будинку, ймовірно, частина з них під завалами.
Про це заявив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, повідомляє «Радіо НВ».
Він зазначив, що столицю спочатку атакували безпілотники, а через годину шість ракет завдали удару по житлових об'єктах Києва.
Загалом у Києві наразі відомо про шістьох загиблих, з них четверо — на місці зруйнованого під’їзду дев’ятиповерхівки у Святошинському районі.
На жаль, ми бачимо, що може бути більше жертв. 56 квартир в цьому під’їзді, який наполовину знищений, — додав міністр.
Наразі у Києві пошуково-рятувальні роботи здійснюють на двох локаціях, ще на шести — почали аварійно-рятувальні роботи.
Джерело: «Радіо НВ»
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