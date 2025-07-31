Наслідки російської повітряної атаки по Києву 31 липня, фото: Тимур Ткаченко

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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 31 липня, здійснили чергову масовану повітряну атаку по Києву, застосувавши безпілотники та ракети.

Наразі вже відомо про шістьох загиблих. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник КМВА Тимур Ткаченко.

Наразі вже служби підтверджують 6 загиблих. З них 4 в Святошинському районі, 2 — в Соломʼянському. Серед загиблих дитина, хлопчик шести років, — розповів він.

Загалом по Києву наслідки російської комбінованої атаки є у близько 30 локаціях — у Соломʼянському, Святошинському, Шевченківському та Голосіївському районах.

Зокрема, рашисти вдарили по житловій дев’ятиповерхівці у Святошинському районі — зруйновано під’їзд. Триває рятувальна операція.

Мер Києва Віталій Кличко у своєму Telegram-каналі повідомляє, що внаслідок російської атаки також постраждали 48 людей, 29 із них — у лікарнях.