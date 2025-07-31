Наслідки російських ударів по Дніпропетровщині 31 липня, фото: ДСНС

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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 31 липня, атакували Павлоградський район Дніпропетровської області, в результаті виникли пожежі на місцевих підприємствах.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Виникли пожежі на сільськогосподарському й транспортному підприємствах, які рятувальники ліквідували, — вказано в повідомленні. — На щастя, загиблих і травмованих немає.

Очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у своєму Telegram-каналі повідомив, що в області сили ППО знищили загалом 15 безпілотників.