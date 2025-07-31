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Наслідки російських ударів по Дніпропетровщині 31 липня, фото: ДСНС
Російські атаки спричинили пожежі на підприємствах Дніпропетровщини (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n208210-rosiyski-ataky-sprychynyly-pojeji-na-pidpryiemstvah-dnipropetrovschyny-foto.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 31 липня, атакували Павлоградський район Дніпропетровської області, в результаті виникли пожежі на місцевих підприємствах.
Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
Виникли пожежі на сільськогосподарському й транспортному підприємствах, які рятувальники ліквідували, — вказано в повідомленні. — На щастя, загиблих і травмованих немає.
Очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у своєму Telegram-каналі повідомив, що в області сили ППО знищили загалом 15 безпілотників.
Але були і влучання у Юр’ївській громаді Павлоградського району. Понівечені сільськогосподарське і транспортне підприємства. Виникла пожежа, її ліквідували, — зазначив він.
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