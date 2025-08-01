Последствия обстрела рф. Фото: ГСЧС

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Ракурс

Кількість загиблих у Києві внаслідок російського обстрілу знову зросла.

Упродовж ночі та сьогодні вранці рятувальники дістали з-під завалів житлового будинку у Святошинському районі 10 тіл загиблих, серед яких дворічна дитина. Наразі відомо про 26 жертв, серед яких троє дітей. Про це Державна служба з надзвичайних ситуацій поінформувала у Telegram. Водночас очільник КМВА Тимур Ткаченко заявив про 27 загиблих.

Кількість постраждалих також зросла — до 159 осіб. Серед них 16 дітей. Психологи ДСНС надали допомогу 112 людям.

Пошуково-рятувальні роботи тривають. З місця проведення робіт вже вивезли понад 2 тис. т уламків. Ліквідовують наслідки обстрілів 180 рятувальників та 60 одиниць техніки.

Нагадаємо, в ніч на 31 липня армія російської федерації здійснила масштабну ракетно-дронову атаку на Київ. Найбільших постраждали Святошинський, Солом’янський, Голосіївський і Шевченківський райони столиці. Зокрема, у Святошинському районі ракета повністю зруйнувала один із під’їздів багатоповерхівки.

Сьогодні, 1 серпня, в Києві оголошений Днем жалоби в пам’ять за жертвами масованої атаки.