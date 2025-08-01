Россияне обстреляли Запорожский район. Фото: ОВА

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Запорізька область зазнала нових ударів з боку окупаційної армії рф.

У ніч на 1 серпня росіяни обстріляли Запорізький район, вдаривши по житлових будинках. У Веселянці внаслідок влучання у приватний будинок загинув 63-річний чоловік. У Малокатеринівці через обстріл був пошкоджений будинок і виникла пожежа. Поранення в районі дістали п’ятеро осіб. Про це голова Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив у Telegram.

Очільник області також поінформував, що вчора окупанти завдали 614 ударів по 12 населених пунктах Запорізької області. По містах та селах ворог бив з авіації, дронами, реактивними системами залпового вогню та артилерії. Влада отримала 45 повідомлень про руйнування квартир та приватних будинків.

Нагадаємо, 31 липня російські окупанти завдали прицільного удару по п’ятиповерховому житловому будинку в Краматорську. Половина будівлі була зруйнована вщент. Загинула одна особа, а 11 дістала поранення.