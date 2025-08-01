Минобразования осуществляет рейдерскую атаку на Украинский государственный центр национально-патриотического воспитания. Фото:

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Український державний центр національно-патріотичного виховання планують ліквідувати.

Вже півроку Міністерство освіти і науки України здійснює непоодинокі кроки, направлені на ліквідацію цього профільного закладу позашкільної освіти. Центр намагаються приєднати до Малої академії наук, сфера діяльності якого надзвичайно далека від того, чим займається центр. Про це йдеться в петиції, яка № 41/008359−25еп опублікована на сайті президента.

Зазначається, що керівництво МОН не зважає на постанову Верховної Ради, заперечення нардепів, громадських організацій та військових.

У петиції зазначається, що ліквідація профільного закладу (навіть шляхом приєднання до іншого закладу) несе у собі чималі ризики, зокрема руйнування системи національно-патріотичного виховання, зокрема системи гри «Сокіл» («Джура»), руйнування системи підготовки до захисту України засобами спортивного туризму та орієнтування, «ланцюгової реакції» знищення профільних закладах в регіонах, суттєвого зниження рівня безпеки проведення туристських походів та експедицій з учнівською та студентською молоддю.

На сайті президента України опублікована петиція із закликом сприяти збереженню Українського державного центру національно-патріотичного виховання, краєзнавства і туризму учнівської молоді, як самостійного державного профільного закладу позашкільної освіти. Наразі петицію № 41/008359−25еп, яку зареєстрували 14 липня, підписали 1 тис. 866 осіб.

Нагадаємо, раніше анонсоване скасування з 18 липня наказу Міносвіти № 1112, який стосується дистанційного навчання у школах, не означає скасування дистанційного навчання, оскільки в умовах війни пріоритетом залишається безпека дітей.