Пожар в Белой Церкви. Фото: ОВА, ГСЧС

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Російська армія вночі у п’ятницю, 1 серпня, завдала нових ударів по Київській області.

Під обстрілами опинився Білоцерківський район Київської області. Основний удар припав на місто Біла Церква, де внаслідок ворожої атаки спалахнули масштабні пожежі на території цивільних підприємств. Про це Державна служба України з надзвичайних ситуацій повідомила у Facebook.

На щастя, ніхто не постраждав попри масштабні пожежі. Вогнеблорці вже локалізували загоряння та продовжують боротися з вогнем. Залучено понад 100 рятувальників та 34 одиниці техніки, включаючи спеціальну робототехніку, яка допомагала у важкодоступних та небезпечних ділянках.

Голова Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник поінформував, що крім пожежі, також сталося часткове руйнування адміністративної будівлі одного з меблевих підприємств.

Нагадаємо, у Харківській області росіяни обстріляли цивільне підприємство із загальною площею 30 тис. кв. м. Загорілися складські будівлі площею близько 20 тис. кв. м. Там зберігалися товари виключно цивільного призначення, зокрема продукти харчування.