Российский агент был обнаружен в Государственной спецслужбе транспорта. Фото:

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Ракурс

Агента російського ГРУ виявили у Держспецтрансслужбі Міноборони України.

У Дніпропетровській області затримали мобілізованого бійця бойової бригади Державної спеціальної транспортної служби МОУ, який працював на ворога. Затримання відбулося ще на етапі, коли фігурант проходив загальновійськову підготовку на полігоні. Про це 4 серпня повідомив прес-центр Служби безпеки України.

Окупанти завербували його одразу після мобілізації й дали йому завдання коригування повітряних атаки по Силах оборони у Дніпропетровській області. Зловмисник передав ворожій спецслужбі геолокації військової частини, де він проходив військову підготовку. Потім агент почав збирати координати суміжних формувань Сил оборони, по яких окупанти планували здійснити ракетні удари.

Зазначається, що «кріт» передавав росіянам інформацію у вигляді позначок на гугл-картах з детальним описом потенційних цілей. Зрадника вдалося викрити завчасно й затримано.

При обшуку у затриманого вилучили телефон із доказами роботи на ворога. Йому вже повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у лавах Національної гвардії України викрили «крота» російської ФСБ. Зрадник зливав ворогу інформацію про одне із стратегічних оборонних підприємств у Дніпропетровській області, яке займається виробництвом вибухових матеріалів і боєприпасів різних типів.