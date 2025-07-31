Російський «кріт» в Нацгвардії зливав ворогу дані. Фото: СБУ

https://racurs.ua/ua/n208229-rosiyskyy-krit-v-nacgvardiyi-zlyvav-vorogu-dani-pro-strategichnyy-zavod.html

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Агента російської ФСБ викрили в лавах Національної гвардії.

«Кротом» виявився мобілізований військовослужбовець однієї з бригад НГУ, що дислокується у Запоріжжі. Зрадник зливав ворогу інформацію про одне із стратегічних оборонних підприємств у Дніпропетровській області, яке займається виробництвом вибухових матеріалів і боєприпасів різних типів. Про це прес-центр Служби безпеки України 31 липня повідомив у Telegram.

Також військовослужбовець надсилав росіянам дані про військову частину Нацгвардії, яка відповідає за охорону цього об'єкта. Зловмисник добре володів інформацією, бо раніше працював на цьому заводі. Виявилося, що фігурант сам вийшов на ФСБ й запропонував росіянам секретну інформацію в обмін на гроші.

Спецслужба задокументувала діяльність зловмисника та спільно з гвардійцями затримали його. Фігуранту вже повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, льотчик-інструктор й майор однієї з авіабригад Повітряних сил працював на російське ГРУ й допомагав окупантам готувати удар по аеродромах базування F-16, Mirage 2000 та Су-24. Зловмисник збирав координати розміщення цих літаків, графіки та принцип черговості їхнього вильоту.