Украинская ПВО ночью обезвредила практически все российские дроны. Фото:

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Українська ППО вночі ефективно відпрацювала по російських дронах.

У ніч на 4 серпня окупанти запустили 162 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів із п’яти напрямків. Також ворог керував аеробалістичною ракетою Х-47 М2 «Кинджал». Протистояли їм авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем й мобільні вогневі групи. Про це Повітряні сили ЗСУ повідомили у Telegram.

Захисники неба змогли «приземлити» 161 ворожий дрон на півночі, півдні, сході та в центрі країни. Зафіксовано влучання одного БпЛА, а також падіння уламків на дев’яти локаціях на Одещині та Київщині.

Київська ОВА поінформувала, що тривога оголошувалася у всіх семи регіонах області. Унаслідок ворожої атаки в Бориспільському районі постраждали шість приватних будинків і один автомобіль. В оселях вибито вікна та двері, пошкоджено дахи й фасади.

Гучно було й на Хмельниччині, де захисники неба збивали російські безпілотники. Голова ОВА Сергій Тюрін поінформував, що інформація про постраждалих не надходила. Внаслідок атак пошкоджено частину дорожнього полотна. Відповідні служби вже на місці й приступили до відновлювальних робіт.

Нагадаємо, 4 серпня на Одещині внаслідок дронової атаки спалахнули масштабні пожежі. Найбільші руйнування були зафіксовані на території радіоринку, де згоріли десятки торгівельних павільйонів, де знаходилась електроніка та побутова техніка. Також масштабна пожежа виникла в недіючому гуртожитку. А в Одеському районі вогнем був пошкоджений приватний будинок.