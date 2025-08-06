Агент российского ГРУ помогал оккупантам прорываться в Покровск

Агент российского ГРУ поймали в Донецкой области. Фото: СБУ

https://racurs.ua/n208319-agent-rossiyskogo-gru-pomogal-okkupantam-proryvatsya-v-pokrovsk.html

Ракурс

Агент російських спецслужб розвідував для ворога ситуацію під Покровськом.

У Донецькій області контррозвідка СБУ затримала агента російського ГРУ, який відстежував локації Сил оборони на Покровському напрямку. Зловмисником виявився 34-річний електрик із сусіднього Мирнограда, який чекав на повну окупацію регіону. Завербував зловмисника його однокласник, який воює проти ЗСУ. Про це 6 серпня повідомив прес-центр Служби безпеки України.

Оскільки росіяни планували наступ з використанням надважких керованих авіабомб та всіх видів артилерії, то їх цікавили координати укріпрайонів, запасних командних пунктів та складів з боєприпасами ЗСУ. Фігуранту вони наказали фотографувати ці об'єкти.

СБУ завчасно викрила зловмисника, задокументувала його контакти із «зв'язковим» ГРУ і затримали. Одночасно були убезпечені локації оборонців Покровська.

У затриманого вилучили телефон з анонімним чатом у месенджері, в якому він координував свої дії з окупантами. Йому вже повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у Дніпропетровській області СБУ затримала мобілізованого бійця бойової бригади Державної спеціальної транспортної служби МОУ, який працював на російські спецслужби. Зловмисник коригував повітряні атаки по Силах оборони у регіоні.