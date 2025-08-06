Агент російського ГРУ допомагав окупантам прориватися до Покровська

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Агент російського ГРУ спіймали на Донеччині. Фото: СБУ
Агент російського ГРУ допомагав окупантам прориватися до Покровськаhttps://racurs.ua/ua/n208319-agent-rosiyskogo-gru-dopomagav-okupantam-proryvatysya-do-pokrovska.htmlРакурс
Агент російських спецслужб розвідував для ворога ситуацію під Покровськом.
У Донецькій області контррозвідка СБУ затримала агента російського ГРУ, який відстежував локації Сил оборони на Покровському напрямку. Зловмисником виявився 34-річний електрик із сусіднього Мирнограда, який чекав на повну окупацію регіону. Завербував зловмисника його однокласник, який воює проти ЗСУ. Про це 6 серпня повідомив прес-центр Служби безпеки України.
Оскільки росіяни планували наступ з використанням надважких керованих авіабомб та всіх видів артилерії, то їх цікавили координати укріпрайонів, запасних командних пунктів та складів з боєприпасами ЗСУ. Фігуранту вони наказали фотографувати ці об'єкти.
СБУ завчасно викрила зловмисника, задокументувала його контакти із «зв'язковим» ГРУ і затримали. Одночасно були убезпечені локації оборонців Покровська.
У затриманого вилучили телефон з анонімним чатом у месенджері, в якому він координував свої дії з окупантами. Йому вже повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.
Нагадаємо, у Дніпропетровській області СБУ затримала мобілізованого бійця бойової бригади Державної спеціальної транспортної служби МОУ, який працював на російські спецслужби. Зловмисник коригував повітряні атаки по Силах оборони у регіоні.