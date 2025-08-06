Пожар в Одесской области. Фото: соцсети

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Повітряну тривогу в Румунії оголошували через російський обстріл Одеської області України.

У ніч проти 6 серпня у жудці Тульча, що на протилежному березі Дунаю, півтори години лунала сирена повітряної тривоги. Це відбувалося у той час, коли російські ударні безпілотник атакували Ізмаїльський район Одещини. Про це повідомляє Digi24 та Nokta.

Зазначається, що вибухи та роботу української протиповітряної оборони було добре видно з румунської території. Місцеві жителі добряче налякалися через пожежу, що виникла. Служби надзвичайних ситуацій отримали десятки повідомлень.

Прес-служба Міністерства оборони Румунії повідомила, що вночі радіолокаційні системи виявили повітряні цілі в українському повітряному просторі неподалік повіту Тулча. Жителів північної частини регіону попередили через систему RO-Alert про можливість падіння уламків та закликали вжити заходів безпеки.

Для моніторингу ситуації в повітря підняли два винищувачі F-16, однак несанкціонованого вторгнення в національний повітряний простір зафіксовано не було.

Нагадаємо, вночі 6 серпня російські БпЛА атакували Ізмаїльський район Одеської області. Активно працювала протиповітряна оборона, але був пошкоджений магістральний газогін у селі Новосільське. Пожежа, яку вже ліквідували, знищила виробниче обладнання. Без газу тимчасово залишилися 2,5 тис. абонентів.

Джерело: Digi24, Nokta