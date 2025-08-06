Ракурсhttps://racurs.ua/
Последствия российского удара продолжают ликвидировать в Киевской области, фото: ГСЧС
На Киевщине продолжаются аварийные работы на месте российского удара 1 августа (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n208328-na-kievschine-prodoljautsya-avariynye-raboty-na-meste-rossiyskogo-udara-1-avgusta-foto-video.htmlРакурс
У Білоцерківському районі Київської області тривають аварійні роботи на місці російського удару в ніч на 1 серпня у Білоцерківському районі.
Про це сьогодні, 6 серпня, повідомила прес-служба ДСНС.
Рятувальники продовжують розбирати конструкції, проливати місця, де може виникнути займання, та перевіряти територію промислового об'єкта на осередки тління, — розповіли у відомстві.
Нагадаємо, в ніч на 1 серпня рашисти атакували Білоцерківський район Київської області. Основний удар припав на місто Біла Церква, де спалахнули масштабні пожежі на території цивільних підприємств.