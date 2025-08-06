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Ракурс
Наслідки російського удару продовжують ліквідовувати на Київщині, фото: ДСНС

На Київщині тривають аварійні роботи на місці російського удару 1 серпня (ФОТО, ВІДЕО)

6 сер 2025, 18:46
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У Білоцерківському районі Київської області тривають аварійні роботи на місці російського удару в ніч на 1 серпня у Білоцерківському районі.

Про це сьогодні, 6 серпня, повідомила прес-служба ДСНС.

Рятувальники продовжують розбирати конструкції, проливати місця, де може виникнути займання, та перевіряти територію промислового об'єкта на осередки тління, — розповіли у відомстві.

Наслідки російського удару продовжують ліквідовувати на Київщині, фото: ДСНС

Нагадаємо, в ніч на 1 серпня рашисти атакували Білоцерківський район Київської області. Основний удар припав на місто Біла Церква, де спалахнули масштабні пожежі на території цивільних підприємств.

Джерело: Ракурс


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