Наслідки російського удару продовжують ліквідовувати на Київщині, фото: ДСНС

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У Білоцерківському районі Київської області тривають аварійні роботи на місці російського удару в ніч на 1 серпня у Білоцерківському районі.

Про це сьогодні, 6 серпня, повідомила прес-служба ДСНС.

Рятувальники продовжують розбирати конструкції, проливати місця, де може виникнути займання, та перевіряти територію промислового об'єкта на осередки тління, — розповіли у відомстві.

Нагадаємо, в ніч на 1 серпня рашисти атакували Білоцерківський район Київської області. Основний удар припав на місто Біла Церква, де спалахнули масштабні пожежі на території цивільних підприємств.