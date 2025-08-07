Рашисты ночью атаковали Днепр беспилотниками — четверо пострадавших

Ракурсhttps://racurs.ua/
Днепропетровщина подверглась очередной воздушной атаке в ночь на 7 августа, фото: «Днепр.главное»
Рашисти ночью атаковали Днепр беспилотниками — четверо пострадавших
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 7 серпня, здійснили масовану атаку безпілотниками по Дніпропетровщині.
33 безпілотники збили сили ППО. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
У Дніпрі внаслідок атаки постраждали четверо людей, 43-річний чоловік та 69-річна жінка госпіталізовані у стані середньої тяжкості.
Виникло декілька пожеж. Зокрема, горіли адмінбудівля, авто. Знищені 12 машин, ще 17 — пошкоджені. Понівечені також 8 житлових будинків, одна приватна оселя — знищена. Є руйнування на території транспортного підприємства, — розповів Лисак.
Також є руйнування в області:
- у Павлограді зайнялися дачний будинок та авто;
- у Криворізькому районі — будівля, що не експлуатується;
- у Кривому Розі — модульний будинок;
- у Синельниківському районі загорілися дах ліцею і суха трава. Побиті приватна оселя та легковик.
Крім того, ворог бив артилерією та БПЛА по Нікопольщині — гучно було у райцентрі, Марганецькій, Мирівській та Покровській громадах.
До пошкодженого в районі загалом додалися 8 приватних будинків і п’ятиповерхівка, авто. Понівечені інфраструктура, адмінбудівля, підприємство. Горіла бібліотека, — додав Лисак.