Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Днепропетровщина подверглась очередной воздушной атаке в ночь на 7 августа, фото: «Днепр.главное»

Рашисты ночью атаковали Днепр беспилотниками — четверо пострадавших

7 авг 2025, 08:26
999

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 7 серпня, здійснили масовану атаку безпілотниками по Дніпропетровщині.

33 безпілотники збили сили ППО. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

У Дніпрі внаслідок атаки постраждали четверо людей, 43-річний чоловік та 69-річна жінка госпіталізовані у стані середньої тяжкості.

Виникло декілька пожеж. Зокрема, горіли адмінбудівля, авто. Знищені 12 машин, ще 17 — пошкоджені. Понівечені також 8 житлових будинків, одна приватна оселя — знищена. Є руйнування на території транспортного підприємства, — розповів Лисак.

Також є руйнування в області:

  • у Павлограді зайнялися дачний будинок та авто;
  • у Криворізькому районі — будівля, що не експлуатується;
  • у Кривому Розі — модульний будинок;
  • у Синельниківському районі загорілися дах ліцею і суха трава. Побиті приватна оселя та легковик.

Крім того, ворог бив артилерією та БПЛА по Нікопольщині — гучно було у райцентрі, Марганецькій, Мирівській та Покровській громадах.

До пошкодженого в районі загалом додалися 8 приватних будинків і п’ятиповерхівка, авто. Понівечені інфраструктура, адмінбудівля, підприємство. Горіла бібліотека, — додав Лисак.

Дніпропетровщина зазнала чергової повітряної атаки в ніч на 7 серпня, фото: Сергій Лисак

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров