Рашисты ночью атаковали Днепр беспилотниками — четверо пострадавших

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 7 серпня, здійснили масовану атаку безпілотниками по Дніпропетровщині.

33 безпілотники збили сили ППО. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

У Дніпрі внаслідок атаки постраждали четверо людей, 43-річний чоловік та 69-річна жінка госпіталізовані у стані середньої тяжкості.

Виникло декілька пожеж. Зокрема, горіли адмінбудівля, авто. Знищені 12 машин, ще 17 — пошкоджені. Понівечені також 8 житлових будинків, одна приватна оселя — знищена. Є руйнування на території транспортного підприємства, — розповів Лисак.

Також є руйнування в області:

у Павлограді зайнялися дачний будинок та авто;

у Криворізькому районі — будівля, що не експлуатується;

у Кривому Розі — модульний будинок;

у Синельниківському районі загорілися дах ліцею і суха трава. Побиті приватна оселя та легковик.

Крім того, ворог бив артилерією та БПЛА по Нікопольщині — гучно було у райцентрі, Марганецькій, Мирівській та Покровській громадах.