У Черкасах сьогодні, 7 серпня, чоловік зі зброєю влаштував стрілянину у приміщенні «МакДональдзу» на вулиці Смілянській.

Про це повідомляє «Суспільне» з посиланням на поліцію.

Персонал та відвідувачів евакуювали.

Згодом прес-служба поліції Черкащини на своїй Фейсбук-сторінці повідомила, що, за передньою інформацією, усередині приміщення перебуває чоловік зі зброєю.

Слідчо-оперативна група, спецпризначенці та медики перебувають за вказаною адресою. Просимо не наближатися до місця інциденту, — наголосили в поліції.

За інформацією Telegram-каналу «Труха», очевидці кажуть, що невідомий чоловік зачинився у вбиральні для людей з інвалідністю і здійснив там кілька пострілів. Також є непідтверджена інформація, що чоловік міг застрелитися.

