Военный аэродром в городе Ейск. Фото: «АТЕШ»

Українські агенти діють на військовому аеродромі в Єйську.

Агенти руху опору «АТЕШ» ведуть активну роботу на військовому аеродромі «Єйськ» поблизу однойменного міста в Краснодарському краю. Об'єкт розташований на околиці міста, за координатами: 46.680868, 38.221050. Про це повідомляється на сторінці руху в Telegram.

Зазначається, що на цьому летовищі базуються різні типи авіації, у тому числі навчально-бойові та штурмові літаки, а також обслуговуючий персонал та техніка. Партизани постійно спостерігають за переміщеннями, завантаженнями, інженерними роботами та системами ППО, що прикривають об'єкт.

Ми збираємо дані для планування майбутніх ударів та дестабілізації тилової інфраструктури ворога. «АТЕШ» глибоко проник у логістику та командні вузли окупантів — і це лише початок, — наголосили в русі опору.

