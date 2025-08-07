ГУР уничтожило десантный катер и базу ПВО в Крыму. Фото:

https://racurs.ua/n208351-gur-unichtojilo-desantnyy-kater-i-bazu-pvo-v-okkupirovannom-krymu-video.html

Ракурс

Воєнна розвідка Україна завдала втрат російським окупантам у Криму.

ГУР продовжує операції з демілітаризації тимчасово окупованого півострова. Цього разу бойові дрони спецпідрозділу ГУР Міноборони України «Примари» завдали чергового удару по військових об'єктах окупантів — РЛС, десантному катеру та базі ППО. Про це Головне управління розвідки МОУ 7 серпня повідомило у Telegram.

Зазначається про ураження російського десантного катера проекту 02510 «БК-16», а також трьох радіолокаційних станцій:

«Нєбо-СВУ»,

«Подльот К-1»,

96Л6Е.

У ГУР зазначили, що з огляду на серйозні втрати у системі протиповітряної оборони, окупанти почали маскувати РЛС у спеціальні захисні куполи. Один з таких об'єктів було знищено на плато Ай-Петрі — там ворог облаштував базу 3-го радіотехнічного полку (в/ч 85683-А).

Нагадаємо, у Сумській області бійці Головного управління розвідки Міноборони України розбили понад вісім рот окупантів. Внаслідок цього було зупинено просування росіян та зірвано постачання та боєкомплекту їхньому угрупованню військ — зірвано.