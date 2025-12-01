Силы спецопераций поразили район хранения и пуска БпЛА Shahed в оккупированном Крыму. Фото:

https://racurs.ua/n210618-sso-porazili-rayon-hraneniya-i-puska-bpla-shahed-v-okkupirovannom-krymu.html

Ракурс

Українські ССО уразили пусковий район «Шахедів» в окупованому Криму.

У ніч на 28 листопада підрозділи deep strike Сил спеціальних операцій завдали успішне ураження по району зберігання та пуску ударних БпЛА типу Shahed поблизу мису Чауди. Про це ССО Збройних сил України 1 грудня повідомили у Facebook.

Зазначається, що росіяни на постійній основі використовують цю територію на півдні півострова для запуску дронів-камікадзе різного типу по цивільній інфраструктурі України.

Сили спеціальних операцій продовжують вживати асиметричних дій задля підриву наступальних спроможностей російської армії, — наголосили військові.

Нагадаємо, у листопаді підрозділи Сил спеціальних операцій дронами знищили місце накопичення особового складу 51-ї армії Російської Федерації в населеному пункті Затишок у Донецькій області. У момент удару в будівлі зосереджувався ворожий контингент 1-ої ОМСБР та 9-ої ОМСБР.