СБУ поразила в Крыму МиГ-31 и системы ПВО на сотни миллионов долларов. Фото:

Ракурс

Служба безпеки України уразила російську техніку на аеродромі «Бельбек» на сотні мільйонів доларів.

Вночі у четвер, 18 грудня, далекобійні дрони спецслужби успішно відпрацювали по складовим російської ППО на військовому аеродромі «Бельбек» в окупованому Криму. Серед ураженого — системи РЕБ, РЛС, зенітно-ракетний комплекс та винищувач. Про це СБ України 18 грудня повідомила у Telegram.

У спецслужбі заявляють про ураження:

двох комплексів дальнього радіолокаційного виявлення «Небо-СВУ» (ціна одного — близько 60−100 млн дол.);

РЛС 92Н6, яка є складовою зенітно-ракетного комплексу С-400 «Тріумф» (орієнтовна ціна для внутрішнього ринку 30 млн дол., експортна — 60 млн дол.);

зенітно-ракетного комплексу «Панцир-С2» (орієнтовна ціна для внутрішнього ринку 12 млн дол., а експортна — 19 млн дол.);

літака МіГ-31 із повним боєкомплектом (орієнтовна ціна — 30−50 млн дол. в залежності від комплектації та озброєння).

В СБУ додали, що ліквідація складових цієї ешелонованої системи суттєво послаблює оборону та військові спроможності росіян на Кримському напрямку.

Нагадаємо, 16 грудня Сили спеціальних операцій уразили на окупованій Донеччині місце зберігання реактивної системи залпового вогню БМ-27 «Ураган» з екіпажем та місце накопичення особового складу Збройних сил РФ.