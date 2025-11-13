ВСУ уничтожили место хранения дронов «Орион» в оккупированном Крыму. Фото:

https://racurs.ua/n210278-vsu-unichtojili-mesto-hraneniya-dronov-orion-v-okkupirovannom-krymu-video.html

Ракурс

Сили безпілотних систем ЗСУ знищили місце зберігання рідкісних російських дронів.

У районі населеного пункту Кіровське в окупованому Криму вночі 13 листопада було уражене місце зберігання та обслуговування російських ударно-розвідувальних безпілотників «Оріон». Провели операцію зі знищення об'єкта підрозділ 1-го окремого центру СБС. Про це командувач Роберт Бровді (Мадяр) повідомив у Telegram.

А раніше бійці 414-ї бригади «Птахів Мадяра» знищили один із безпілотників «Оріон» у повітрі.

Як відомо, «Оріон» — це російський розвідувально-ударний дрон, здатний нести авіабомби та ракети класу «повітря-земля». Безпілотник здатний перебувати у повітрі до 24 годин на висоті до 7,5 тис. м. В армії РФ такі дрони є рідкісними екземплярами та коштують доволі багато.

Нагадаємо, в серпні оператори безпілотників 412-го полку Nemesis знищили два ЗРК «Тор-M2», пускову установку ЗРК «Бук-M3» і, так званий, «чупа-чупс» — РЛС від ЗРК «Бук-M2». Вартість цих установок становить 80−90 млн дол.