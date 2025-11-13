Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
ЗСУ знищили місце зберігання дронів «Оріон» в окупованому Криму. Фото:

ЗСУ знищили місце зберігання дронів «Оріон» в окупованому Криму (ВІДЕО)

13 лис 2025, 15:54
999

Сили безпілотних систем ЗСУ знищили місце зберігання рідкісних російських дронів.

У районі населеного пункту Кіровське в окупованому Криму вночі 13 листопада було уражене місце зберігання та обслуговування російських ударно-розвідувальних безпілотників «Оріон». Провели операцію зі знищення об'єкта підрозділ 1-го окремого центру СБС. Про це командувач Роберт Бровді (Мадяр) повідомив у Telegram.

А раніше бійці 414-ї бригади «Птахів Мадяра» знищили один із безпілотників «Оріон» у повітрі.

Як відомо, «Оріон» — це російський розвідувально-ударний дрон, здатний нести авіабомби та ракети класу «повітря-земля». Безпілотник здатний перебувати у повітрі до 24 годин на висоті до 7,5 тис. м. В армії РФ такі дрони є рідкісними екземплярами та коштують доволі багато.

Нагадаємо, в серпні оператори безпілотників 412-го полку Nemesis знищили два ЗРК «Тор-M2», пускову установку ЗРК «Бук-M3» і, так званий, «чупа-чупс» — РЛС від ЗРК «Бук-M2». Вартість цих установок становить 80−90 млн дол.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів