У серпні оператори безпілотників 412-го полку Nemesis знищили два ЗРК «Тор-M2», пускову установку ЗРК «Бук-M3» і, так званий, «чупа-чупс» — РЛС від ЗРК «Бук-M2».

Вартість цих установок становить 80−90 млн дол. США. Про це сьогодні, 17 вересня, повідомляється у Telegram-каналі Сил безпілотних систем ЗСУ.