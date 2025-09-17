Новини
Ракурс
Знищення російських загарбників, скріншот відео

Дрони знищили штурмовиків ворога, які намагалися непомітно наблизитися до українських позицій на Курському напрямку (ВІДЕО)

17 вер 2025, 15:17
999

На Курському напрямку прикордонники-аеророзвідники бригади «Сталевий кордон» виявили штурмовиків ворога, які намагалися непомітно наблизитися до наших захисників України, і знищили їх на підході.

Відповідне відео сьогодні, 17 вересня, опублікувала прес-служба ДПСУ.

Крім того, наші бійці влучили у замасковану антену противника та в окупантське укриття, ліквідувавши все, що там знаходилося, — вказано в описі відео.

Джерело: Ракурс


