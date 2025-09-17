Читайте також
Ракурсhttps://racurs.ua/
Знищення російських загарбників, скріншот відео
Дрони знищили штурмовиків ворога, які намагалися непомітно наблизитися до українських позицій на Курському напрямку (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n209148-drony-znyschyly-shturmovykiv-voroga-yaki-namagalysya-nepomitno-nablyzytysya-do-ukrayinskyh.htmlРакурс
На Курському напрямку прикордонники-аеророзвідники бригади «Сталевий кордон» виявили штурмовиків ворога, які намагалися непомітно наблизитися до наших захисників України, і знищили їх на підході.
Відповідне відео сьогодні, 17 вересня, опублікувала прес-служба ДПСУ.
Крім того, наші бійці влучили у замасковану антену противника та в окупантське укриття, ліквідувавши все, що там знаходилося, — вказано в описі відео.