Знищення російських загарбників, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n209148-drony-znyschyly-shturmovykiv-voroga-yaki-namagalysya-nepomitno-nablyzytysya-do-ukrayinskyh.html

Ракурс

На Курському напрямку прикордонники-аеророзвідники бригади «Сталевий кордон» виявили штурмовиків ворога, які намагалися непомітно наблизитися до наших захисників України, і знищили їх на підході.

Відповідне відео сьогодні, 17 вересня, опублікувала прес-служба ДПСУ.