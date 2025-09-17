Уничтожение российских захватчиков, скриншот видео

На Курському напрямку прикордонники-аеророзвідники бригади «Сталевий кордон» виявили штурмовиків ворога, які намагалися непомітно наблизитися до наших захисників України, і знищили їх на підході.

Відповідне відео сьогодні, 17 вересня, опублікувала прес-служба ДПСУ.