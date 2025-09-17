Новости
Уничтожение российских захватчиков, скриншот видео

Дроны уничтожили штурмовиков врага, пытавшихся незаметно приблизиться к украинским позициям на Курском направлении (ВИДЕО)

17 сен 2025, 15:17
На Курському напрямку прикордонники-аеророзвідники бригади «Сталевий кордон» виявили штурмовиків ворога, які намагалися непомітно наблизитися до наших захисників України, і знищили їх на підході.

Відповідне відео сьогодні, 17 вересня, опублікувала прес-служба ДПСУ.

Крім того, наші бійці влучили у замасковану антену противника та в окупантське укриття, ліквідувавши все, що там знаходилося, — вказано в описі відео.

Источник: Ракурс


