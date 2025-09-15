Уничтожение российских захватчиков, скриншот видео

На Донбасі удар українського FPV-дрона знищив двох російських загарбників, які пересувалися на одному мотоциклі.

Відповідне відео сьогодні, 15 вересня, опубліковане у Telegram-каналі підрозділу Wild Division 82-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ.

На відео показано переслідування дроном мотоцикла з рашистами та момент влучання, зняті камерою FPV-дрона, а також наслідки удару по транспортному засобу із рашистами.