Ракурс
Уничтожение российских захватчиков, скриншот видео

На Донбассе украинский дрон уничтожил мотоцикл с двумя рашистами (ВИДЕО)

15 сен 2025, 22:43
999

На Донбасі удар українського FPV-дрона знищив двох російських загарбників, які пересувалися на одному мотоциклі.

Відповідне відео сьогодні, 15 вересня, опубліковане у Telegram-каналі підрозділу Wild Division 82-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ.

На відео показано переслідування дроном мотоцикла з рашистами та момент влучання, зняті камерою FPV-дрона, а також наслідки удару по транспортному засобу із рашистами.

Источник: Ракурс


