Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Уничтожение российских захватчиков, скриншот видео

ВСУ наказали рашистов за «неправильную парковку» на Харьковщине (ВИДЕО)

15 сен 2025, 20:28
999

На Харківщині захисники України «оштрафували» російських загарбників за «неправильне паркування» — знищено бойову машину десанту, БТР та легкові автомобілі.

Відповідне відео сьогодні, 16 вересня, опубліковане у Telegram-каналі 3-ї окремої штурмової бригади.

Харківщина — мертва зона для окупантів. Рано чи пізно FPV Третьої штурмової виявляють і вражають кожного, — вказано в описі відео.

На відео показано знищення:

  • незаконно припаркованого в лісі транспорту окупантів;
  • ворожого укриття разом із піхотою;
  • ворожих піхотинців під мостом і в будинку;
  • ворожої БМД-1.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров