Знищенням російських загарбників, скріншот відео
ЗСУ покарали рашистів за «неправильне паркування» на Харківщині (ВІДЕО)
На Харківщині захисники України «оштрафували» російських загарбників за «неправильне паркування» — знищено бойову машину десанту, БТР та легкові автомобілі.
Відповідне відео сьогодні, 16 вересня, опубліковане у Telegram-каналі 3-ї окремої штурмової бригади.
Харківщина — мертва зона для окупантів. Рано чи пізно FPV Третьої штурмової виявляють і вражають кожного, — вказано в описі відео.
На відео показано знищення:
- незаконно припаркованого в лісі транспорту окупантів;
- ворожого укриття разом із піхотою;
- ворожих піхотинців під мостом і в будинку;
- ворожої БМД-1.