На Харківщині захисники України «оштрафували» російських загарбників за «неправильне паркування» — знищено бойову машину десанту, БТР та легкові автомобілі.

Відповідне відео сьогодні, 16 вересня, опубліковане у Telegram-каналі 3-ї окремої штурмової бригади.

Харківщина — мертва зона для окупантів. Рано чи пізно FPV Третьої штурмової виявляють і вражають кожного, — вказано в описі відео.

На відео показано знищення: