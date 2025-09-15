Новини
Ракурс
Знищенням російських загарбників, скріншот відео

ЗСУ покарали рашистів за «неправильне паркування» на Харківщині (ВІДЕО)

15 вер 2025, 20:28
На Харківщині захисники України «оштрафували» російських загарбників за «неправильне паркування» — знищено бойову машину десанту, БТР та легкові автомобілі.

Відповідне відео сьогодні, 16 вересня, опубліковане у Telegram-каналі 3-ї окремої штурмової бригади.

Харківщина — мертва зона для окупантів. Рано чи пізно FPV Третьої штурмової виявляють і вражають кожного, — вказано в описі відео.

На відео показано знищення:

  • незаконно припаркованого в лісі транспорту окупантів;
  • ворожого укриття разом із піхотою;
  • ворожих піхотинців під мостом і в будинку;
  • ворожої БМД-1.

Джерело: Ракурс


