Знищення російських загарбників, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n209106-na-donbasi-ukrayinskyy-dron-znyschyv-motocykl-z-dvoma-rashystamy-video.html

Ракурс

На Донбасі удар українського FPV-дрона знищив двох російських загарбників, які пересувалися на одному мотоциклі.

Відповідне відео сьогодні, 15 вересня, опубліковане у Telegram-каналі підрозділу Wild Division 82-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ.

На відео показано переслідування дроном мотоцикла з рашистами та момент влучання, зняті камерою FPV-дрона, а також наслідки удару по транспортному засобу із рашистами.