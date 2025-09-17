Уничтожение военной техники рашистов, фото: СБС

https://racurs.ua/n209149-sily-bespilotnyh-sistem-sojgli-tri-ustanovki-pvo-vraga-stoimostu-80-mln-dollarov-foto.html

Ракурс

У серпні оператори безпілотників 412-го полку Nemesis знищили два ЗРК «Тор-M2», пускову установку ЗРК «Бук-M3» і, так званий, «чупа-чупс» — РЛС від ЗРК «Бук-M2».

Вартість цих установок становить 80−90 млн дол. США. Про це сьогодні, 17 вересня, повідомляється у Telegram-каналі Сил безпілотних систем ЗСУ.