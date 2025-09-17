Читайте также
Уничтожение военной техники рашистов, фото: СБС
У серпні оператори безпілотників 412-го полку Nemesis знищили два ЗРК «Тор-M2», пускову установку ЗРК «Бук-M3» і, так званий, «чупа-чупс» — РЛС від ЗРК «Бук-M2».
Вартість цих установок становить 80−90 млн дол. США. Про це сьогодні, 17 вересня, повідомляється у Telegram-каналі Сил безпілотних систем ЗСУ.
Противник змінює тактику, намагається нас зупинити, сховатися, але марно — наша відплата наздоганяє свою ціль, — зазначили у СБС. — Ми не розголошуємо наші інноваційні рішення, тому наразі не можемо опублікувати відео самих уражень. Як прийде час, ми обов’язково його покажемо.