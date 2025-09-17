Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Уничтожение военной техники рашистов, фото: СБС

Силы беспилотных систем сожгли три установки ПВО врага стоимостью 80 млн долларов (ФОТО)

17 сен 2025, 15:57
999

У серпні оператори безпілотників 412-го полку Nemesis знищили два ЗРК «Тор-M2», пускову установку ЗРК «Бук-M3» і, так званий, «чупа-чупс» — РЛС від ЗРК «Бук-M2».

Вартість цих установок становить 80−90 млн дол. США. Про це сьогодні, 17 вересня, повідомляється у Telegram-каналі Сил безпілотних систем ЗСУ.

Противник змінює тактику, намагається нас зупинити, сховатися, але марно — наша відплата наздоганяє свою ціль, — зазначили у СБС. — Ми не розголошуємо наші інноваційні рішення, тому наразі не можемо опублікувати відео самих уражень. Як прийде час, ми обов’язково його покажемо.

Знищення військової техніки рашистів, фото: СБС

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров