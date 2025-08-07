Агенты рф совершили теракт в Житомире. Фото: Нацполиция

Двоє неповнолітніх на замовлення російської федерації вчинили теракт у Житомирі.

У вівторок, 5 серпня, стався підрив саморобного вибухового пристрою в одному із мікрорайонів обласного центру. Внаслідок події загинув чоловік, ще одного госпіталізували у тяжкому стані. Виявилося, що підготовкою теракту займались завербовані ворогом 17-річна студентка місцевого професійного ліцею та її одноліток. Про це 7 серпня прес-центр Служби безпеки України повідомив у Telegram.

Саме їм ворожа спецслужба наказала виготовити СВП з підручних засобів. Для конспірації студенти купували складові до вибухівки у різних магазинах та на місцевих ринках. Вони спорядили пристрій мобільним телефоном, доступ до якого мали ворожі спецслужби. А для максимального ураження зловмисники начинили вибухівку гайками.

Потім фігуранти заклали вибухівку за координатами, які так само отримали на месенджер від куратора. Там же ж вони встановили камеру для фіксації теракту на відео.

Зловмисникам вже повідомили про підозру за ч. 3 ст. 258 (терористичний акт, що призвів до загибелі людини) Кримінального кодексу України. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, в Одесі російський агент планував на замовлення російських спецслужб підірвати офіцера Збройних сил України. Зловмисник мав заховати на дитячому майданчику в одному з житлових районів Одеси саморобний вибуховий пристрій, а окупанти планували дистанційно підірвати вибухівку.