Російська армія атакувала населені пункти Київщини.

Вночі у п’ятницю, серпня, під ударом ворожих дронів-камікадзе перебував Бучанський район. Внаслідок російських ударів виникли пожежі в приватному секторі. Є пошкоджені будинки. На місцях вже працюють відповідні служби. Про це голова Київської міської військової адміністрації Микола Калашник повідомив у Telegram.

Наразі є інформація, що унаслідок обстрілу травмовано трьох жінок 16, 56 та 80 років. Попередньо відомо, що вони отримали незначні поранення.

Більш детальну інформація голова ОВА пообіцяв надати згодом.

Тим часом міський голова Бучі Анатолій Федорук поінформував у Facebook, що в місті наразі відомо про пошкодження семи приватних будинків та дитячого садочка.

Головне — всі живі. Рятувальники, комунальні служби, поліція — на місці. Людям допомагають одразу. Росія знову показала, що вона — чисте зло. Тероризує цивільних людей, бо іншого не вміє, — заявив він.

Нагадаємо, вночі 7 серпня безпілотники масовано атакували Дніпропетровську область. У Дніпрі внаслідок атаки постраждали четверо людей.

Понівечені були вісім житлових будинків, а одна приватна оселя — знищена. Є руйнування на території транспортного підприємства. Також горіла адміністративна будівля. Вогнем було знищено 12 машин, ще 17 — пошкоджено.