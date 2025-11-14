Российские обстрелы повредили посольство Азербайджана в Киеве. Фото:

https://racurs.ua/n210293-rossiyskie-obstrely-povredili-posolstvo-azerbaydjana-v-kieve.html

Ракурс

Місто Київ вночі було головним напрямком ворожої атаки.

Також окупанти били по Київщині, Харківщині, Одещині. А вранці росіяни застосували ракету «Циркон» по Сумщині. Ворог вдарив майже 430 дронами та 18 ракетами, включаючи балістичні та аеробалістичні ракети. Станом на зараз уже відомо про десятки поранених людей, у тому числі це діти та вагітна жінка. Ч Четверо людей загинуло. Про це президент Володимир Зеленський 14 листопада повідомив у Telegram.

Спеціально прорахована атака, щоб якомога більше нашкодити людям і цивільній інфраструктурі. Лише в Києві є руйнування в десятках багатоповерхівок, — зазначив він.

За словами глави держави, в столиці від уламків російської ракети «Іскандер» пошкоджене посольство Азербайджану.

Зеленський відзначив, що багато роботи йде з партнерами заради посилення ППО, але недостатньо. Наголосив на необхідних для України додаткових систем та ракет-перехоплювачів.

Нагадаємо, російська окупаційна армія вночі 14 листопада масовано атакувала Київ та Київщину. У столиці пошкоджено 30 багатоповерхівок. Відомо про трьох загиблих осіб та 26 постраждалих. А в Київській області постраждали шестеро осіб.