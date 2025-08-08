Ночью над Украиной сбили 82 БпЛА. Фото:

Ракурс

Понад 100 російських дронів атакували Україну в ніч на 8 серпня.

З п’яти напрямків окупанти запустили 108 БпЛА: 104 ударних безпілотники типу Shahed, дрони-імітатори різних типів, а також вісім реактивних БпЛА. Протистояли їм авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем та мобільні вогневі групи. Про це Повітряні сили Збройних сил України повідомили в Telegram.

Наразі відомо про «приземлення» на півночі, півдні, сході та в центрі України 82 повітряних цілей: трьох реактивних дронів та 79 «Шахедів» і дронів-імітаторів різних типів. У десяти локаціях влучили 26 дронів, а уламки впали у восьми локаціях.

Цієї ночі, зокрема, ударні БпЛА вдарили по Сумщині. Голова Сумської ОВА Олег Григоров поінформував, що у Сумській громаді були пошкоджені нежитлові будівлі, магазин та авто. Там постраждав 54-річний чоловік.

А в Шосткинській громаді внаслідок влучань трьох БпЛА були пошкоджені кілька багатоповерхових будинків, автомобілі та об'єкти соціальної сфери.

В обласній військовій адміністрації пообіцяли, що власникам пошкодженого майна нададуть необхідну допомогу. Фахівці обстежують територію і уточнюються масштаби пошкоджень.

У Харкові після удару російського дрона спалахнула пожежа на підприємстві. У ДСНС поінформували, що безпілотник атакував цивільне підприємство у Салтівському районі. Воникла пожежа в чотириповерховій офісній будівлі. Постраждали чоловік та жінка, які зазнали гострої реакції на стрес.

Нагадаємо, унаслідок нічної російської атаки на Київщину у Бучанському районі троє жінок дістали поранення. Також виникли пожежі у приватному секторі, є пошкоджені будинки та дитячий садочок.