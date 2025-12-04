Россия атаковала Украину баллистической ракетой и 138 беспилотниками. Фото:

Армія Росії завдала по Україні ракетно-дронового удару.

Починаючи з вечора 3 грудня росіяни запустили з Ростовської області РФ та окупованого Криму дві балістичні ракети «Іскандер-М». Також з анексованого півострова та з російських Орла, Курська, Міллєрово, Приморсько-Ахтарська й Брянськ злетіли 138 ударних БпЛА типу Shahed, «Гербера» і безпілотників інших типів. Про це Повітряні сили ЗСУ повідомили у Telegram.

Авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем й мобільні вогневі групи змогли знешкодити 114 ворожих БпЛА на півночі, півдні та сході країни. Балістика та 24 дрони влучили на 14 локаціях.

У Харківськійобласті росіяни атакували ударними БпЛА населені пункти. Як поінформували в ДСНС, у селі Сірий Яр Куп’янського району дрон влучив у приватний сектор, внаслідок чого виникла масштабна пожежа на площі 200 кв. м. Горіли два житлові будинки. Також постраждала 62-річна жінка, яку госпіталізували з травмами голови та тіла.

А в Печенізькій громаді Чугуївського району пожежі виникли на території двох баз відпочинку. Там горіли склад та адміністративна будівля.

А в Дніпропетровській області, як поінформували в ОВА, на Миколаївську та Васильківську громади Синельниківщини ворог спрямував ударні дрони. Атака призвела до пошкодження 11 осель та знищення одного будинку. Також були побиті шість господарських споруд, авто та лінія електропередач.

А в Кривому Розі внаслідок ракетної атаки постраждали шетсеро осіб. Там понівечена не лише адмінбудівля, а й 12 багатоповерхових і 23 приватні будинки, навчальний заклад, гаражі, магазин та авто.

Нагадаємо, в ніч на 4 грудня російські БпЛА масовано атакували Одесу. Постраждали шестеро осіб. Через падіння уламків та вибухову хвилю пошкоджено двері та скління семи багатоквартирних будинків та адміністративної будівлі й легкові автомобілі.