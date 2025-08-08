Новости
Ракурс
Последствия российской воздушной атаки в Буче, фото: Анатолий Федорук

50 домов повреждены в Буче в результате российской атаки (ФОТО)

8 авг 2025, 16:41
У Бучі внаслідок нічної російської атаки пошкоджені понад 50 будинків, дитячий садок та церква.

Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив мер міста Анатолій Федорук.

Станом на 14.00 п’ятниці, 8 серпня, про пошкодження різного ступеня вже повідомили власники 52 приватних будинків, — розповів він. — Постраждав дитячий садок та Церква ікони Божої Матері «Почаївська» у мікрорайоні Мельники. Це — місця, куди щодня приходили діти, куди люди йшли з молитвою та надією.

Також місто вже відвідав голова Київської ОВА Микола Калашник. На своїй Фейсбук-сторінці він зазначив, що будинки зазнали різних ступенів пошкоджень — від вибитих вікон і дверей до майже повної руйнації.

Тут пошкоджено близько 50 приватних будинків, господарчі споруди, гаражі, дві недобудовані багатоповерхівки, гуртожиток, будівлю дитячого садка та 10 автомобілів, — розповів чиновник.

Він зазначив, що для ліквідації наслідків з обласного резерву видають необхідні матеріали для ремонту та закриття пошкоджень. Також до відновлення вже залучили міжнародних партнерів, благодійні організації та представників українського бізнесу.

Наше спільне завдання — якнайшвидше повернути людям можливість жити у власних домівках, у кого воно зараз через обстріли агресором відсутнє - забезпечимо проживання у модульному містечку, — додав він.

Наслідки російської повітряної атаки у Бучі, фото: Анатолій Федорук

Источник: Ракурс


