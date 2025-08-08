Новости
Дональд Трамп и владимир путин, фото: «Википедия»

Встреча Трампа и путина предварительно запланирована на следующую неделю — Белый дом

8 авг 2025, 19:32
Зустріч між президентом США Дональдом Трампом і російським диктатором володимиром путіним запланована на кінець наступного тижня.

Про це сьогодні, 8 серпня, повідомило SkyNews з посиланням на високопоставленого представника Білого дому.

Зазначається, що точна дата ще не визначена, і невідомо, чи братиме участь у зустрічі президент України Володимир Зеленський. Також місце проведення зустрічі ще обговорюється — серед можливих варіантів ОАЕ, Угорщина, Швейцарія і Рим.

Подальші деталі та логістика ще не визначені і можуть змінюватися, зазначили в Білому домі.

Представник Білого дому заявив, що росіяни надали список вимог для можливого перемир’я, і Вашингтон зараз намагається отримати згоду українців та європейських союзників.

Джерело: SkyNews


