Ракурс

В Одесской области на пляжах взорвались две мины. Трое погибших

10 авг 2025, 16:53
Сьогодні вдень на пляжах Одеської області вибухнули дві міни. Загинули троє відпочиваючих — жінка та двоє чоловіків.

Про це повідомляє Нацполіція.

«Попередньо встановлено, що під час купання внаслідок двох вибухів невідомих предметів загинули троє відпочиваючих — жінка та двоє чоловіків. Особи загиблих встановлюються», — йдеться у повідомленні.

Виходячи із заяви правоохоронців, на пляжах, де сталися вибухи, не було дозволено купання.

Источник: Ракурс


