https://racurs.ua/n208386-v-odesskoy-oblasti-na-plyajah-vzorvalis-dve-miny-troe-pogibshih.html

Ракурс

Сьогодні вдень на пляжах Одеської області вибухнули дві міни. Загинули троє відпочиваючих — жінка та двоє чоловіків.

Про це повідомляє Нацполіція.

«Попередньо встановлено, що під час купання внаслідок двох вибухів невідомих предметів загинули троє відпочиваючих — жінка та двоє чоловіків. Особи загиблих встановлюються», — йдеться у повідомленні.

Виходячи із заяви правоохоронців, на пляжах, де сталися вибухи, не було дозволено купання.