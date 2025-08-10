На пляжах Одещини вибухнули дві міни. Троє загиблих

https://racurs.ua/ua/n208386-na-plyajah-odeschyny-vybuhnuly-dvi-miny-troie-zagyblyh.html

Сьогодні вдень на пляжах Одеської області вибухнули дві міни. Загинули троє відпочиваючих — жінка та двоє чоловіків.

Про це повідомляє Нацполіція.

«Попередньо встановлено, що під час купання внаслідок двох вибухів невідомих предметів загинули троє відпочиваючих — жінка та двоє чоловіків. Особи загиблих встановлюються», — йдеться у повідомленні.

Виходячи із заяви правоохоронців, на пляжах, де сталися вибухи, не було дозволено купання.