На пляжах Одещини вибухнули дві міни. Троє загиблих
Сьогодні вдень на пляжах Одеської області вибухнули дві міни. Загинули троє відпочиваючих — жінка та двоє чоловіків.
Про це повідомляє Нацполіція.
«Попередньо встановлено, що під час купання внаслідок двох вибухів невідомих предметів загинули троє відпочиваючих — жінка та двоє чоловіків. Особи загиблих встановлюються», — йдеться у повідомленні.
Виходячи із заяви правоохоронців, на пляжах, де сталися вибухи, не було дозволено купання.