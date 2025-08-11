Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Дроны атаковали Арзамасский приборостроительный завод, скриншот видео

Дроны ударили по Арзамасскому приборостроительному заводу в рф (ВИДЕО)

11 авг 2025, 08:27
999

Дрони в ніч на сьогодні, 11 серпня, атакували дві промислові зони у Нижегородській області рф.

Про це повідомляють російські ЗМІ та Telegram-канали.

Зокрема, удар було завдано по приладобудівному заводу у місті Арзамас. Відповідні відео з’явилися у соцмережах. Російські Telegram-канали повідомляють, що місцеві жителі чули кілька вибухів та бачили п’ять безпілотників, які летіли на невеликій висоті.

Губернатор Нижньогородської області Глєб Нікітін у своєму Telegram-каналі заявив, що в результати атаки на «промислові підприємства» в Арзамаському окрузі загинув один із працівників, ще двох людей поранено.

Також у соцмережах повідомлялося про вибухи у місті Дзержинську Нижньогородської області.

Дрони атакували Арзамаський приладобудівний завод, джерело: Supernova+

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров