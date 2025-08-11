Ракурсhttps://racurs.ua/
Дрони атакували Арзамаський приладобудівний завод, скріншот відео
Дрони вдарили по Арзамаському приладобудівному заводу у рф (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n208387-drony-vdaryly-po-arzamaskomu-pryladobudivnomu-zavodu-u-rf-video.htmlРакурс
Дрони в ніч на сьогодні, 11 серпня, атакували дві промислові зони у Нижегородській області рф.
Про це повідомляють російські ЗМІ та Telegram-канали.
Зокрема, удар було завдано по приладобудівному заводу у місті Арзамас. Відповідні відео з’явилися у соцмережах. Російські Telegram-канали повідомляють, що місцеві жителі чули кілька вибухів та бачили п’ять безпілотників, які летіли на невеликій висоті.
Губернатор Нижньогородської області Глєб Нікітін у своєму Telegram-каналі заявив, що в результати атаки на «промислові підприємства» в Арзамаському окрузі загинув один із працівників, ще двох людей поранено.
Також у соцмережах повідомлялося про вибухи у місті Дзержинську Нижньогородської області.