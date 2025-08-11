Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Дрони атакували Арзамаський приладобудівний завод, скріншот відео

Дрони вдарили по Арзамаському приладобудівному заводу у рф (ВІДЕО)

11 сер 2025, 08:27
999

Дрони в ніч на сьогодні, 11 серпня, атакували дві промислові зони у Нижегородській області рф.

Про це повідомляють російські ЗМІ та Telegram-канали.

Зокрема, удар було завдано по приладобудівному заводу у місті Арзамас. Відповідні відео з’явилися у соцмережах. Російські Telegram-канали повідомляють, що місцеві жителі чули кілька вибухів та бачили п’ять безпілотників, які летіли на невеликій висоті.

Губернатор Нижньогородської області Глєб Нікітін у своєму Telegram-каналі заявив, що в результати атаки на «промислові підприємства» в Арзамаському окрузі загинув один із працівників, ще двох людей поранено.

Також у соцмережах повідомлялося про вибухи у місті Дзержинську Нижньогородської області.

Дрони атакували Арзамаський приладобудівний завод, джерело: Supernova+

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів