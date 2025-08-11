Ракурсhttps://racurs.ua/
Последствия удара дронов по военному заводу в рф, скриншот видео
Дроны СБУ поразили российский завод, производящий комплектующие к ракетам — СМИ
Далекобійні безпілотники Центру спецоперацій «А» СБУ сьогодні, 11 серпня, вранці вразили виробничі потужності «Арзамаського приладобудівного заводу ім. Пландіна», розташованого в Нижегородській області рф.
Про це повідомляє агентство «Укрінформ» з посиланням на джерела в СБУ.
Зазначається, що цей завод входить до складу корпорації «Тактичне ракетне озброєння» і виробляє гіроскопічні прилади, системи управління, бортові комп’ютери та складові системи, зокрема, для ракет Х-32 та Х-101. За попередніми даними, по ньому влучили щонайменше чотири безпілотники ЦСО «А» СБУ.
Підприємства ВПК РФ, які працюють на війну проти України, є абсолютно законними військовими цілями. СБУ продовжує роботу з демілітаризації об'єктів, які виробляють зброю для терору мирних українських міст, — зазначила джерело агентства.
Нагадаємо, раніше сьогодні у соцмережах з’явилися повідомлення про удар по приладобудівному заводу у місті Арзамас Нижегородської області.
Джерело: «Укрінформ»