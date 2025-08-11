Дрон «Паук Допхина». Скриншот с видео

Унікальний дрон зі штучним інтелектом створили в Україні.

Інженери Третьої окремої штурмової бригади разом з компанією Omnitech розробили БпЛА «Павук Допхіна», Brave1 допоміг кодифікувати його для подальшого впровадження у війська. Безпілотник перевершує іноземні аналоги за ключовими показниками та автономно фіксується на місцевості за допомогою алгоритмів штучного інтелекту. Про це 11 серпня повідомляється на сторінці урядової організації Brave1 у Facebook.

Основна задача цього дрона — це підтримувати надійний зв’язок для ударних безпілотників у глибокому ворожому тилу. Він здатний працювати на відстані понад 50 км.

Завдяки «Павуку», українські дрони з’являються там, де ворог їх не чекає, — зазначили в Brave1.

Наголошується, що бійці 3-ї ОШБР за допомогою нового дрона вже знищують російські зенітно-ракетні комплекси, логістику та інші пріоритетні цілі.

Нагадаємо, у березні Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до використання у військах безпілотний авіаційний комплекс «Хижий птах», який має підвищену стійкість до роботи під дією ворожого РЕБу.