Українські коптери «Хижий птах». Фото: МОУ

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Ракурс

Сил оборони України отримають на озброєння новий коптер.

Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до використання у військах безпілотний авіаційний комплекс «Хижий птах». Це БпАК вітчизняного виробництва. Про це 26 березня повідомили у Головному управлінні забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння та військової техніки.

Зазначається, новинка була створена з урахуванням аналізу застосування безпілотників у бойових діях. Цей дрон вже довів свою ефективність у знищенні бронетехніки та укріплених вогневих позицій ворога. «Хижий птах» має підвищену стійкість до роботи під дією ворожого РЕБу.

Ці коптери мають рами різних типорозмірів й несуть озброєння, якого достатньо, щоб уразити російський танк, бронетранспортер, самохідну артилерійську установку або укріплений бліндаж. Також «Хижі птахи» можуть працювати у будь який час доби й при різних погодних умовах.

Нагадаємо, Міністерство оборони кодифікувало і допустило до експлуатації в підрозділах Сил оборони України наземний роботизований комплекс «Лють», який призначений для виконання багатьох завдань у складних умовах — ведення розвідки та вогневої підтримки.